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ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪਾਈ ਰੁਕਾਵਟ !

IND vs NZ 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Rain interrupts the third ODI of the India vs
ਪਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪਾਈ ਰੁਕਾਵਟ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2026 at 10:42 AM IST

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IND vs NZ 3rd ODI Match: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਮੈਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40-40 ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਓਵਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੈਮਿਲਟਨ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ

ਅੱਜ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅਕੂਵੈਦਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਮਿਲਟਨ ਲਈ "ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ 100% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਟਾਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੀਵੀ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ।

ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 300 ਦਾ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 180 ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟਿਕਨਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

Seddon Park cricket stadium in Hamilton following rain.
ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਸੇਡਨ ਪਾਰਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ (AP)

IND ਬਨਾਮ NZ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਵਿਲ ਯੰਗ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ।

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IND VS NZ 3RD ODI MATCH UPDATES
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ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਮੈਚ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ

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