ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਟੀਮ, ਇਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਪਤਾਨ, ਨਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

RAHUL DRAVID IN ETPL
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 1:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ "ਦਿ ਵਾਲ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀ20 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ETPL) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ "ਡਬਲਿਨ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼" ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਕਰਨਗੇ।

ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀ20 ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ (BBL) ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। 39 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ (MLC) 2026 ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਯੂਨੀਕੋਰਨਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਟੀਮ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੀਗ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ETPL ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ETPL ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ETPL ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ

ETPL ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ETPL ਲਈ, ਰਾਹੁਲ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।" ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੀਗ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਇਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਵਾ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਜੌਂਟੀ ਰੋਡਜ਼, ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ, ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਨਾਲ, ETPL ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ETPL ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਰਪੀਅਨ T20 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ETPL) ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ICC-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ T20 ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਨ - ਗਲਾਸਗੋ, ਐਮਸਟਰਡਮ, ਐਡਿਨਬਰਗ, ਡਬਲਿਨ, ਬੇਲਫਾਸਟ ਅਤੇ ਰੋਟਰਡਮ।

ETPL ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਡੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ

ਡਬਲਿਨ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ - ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ

ਬੈਲਫਾਸਟ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ - ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਅਤੇ ਰੋਹਨ ਲੰਡ

ਐਡਿਨਬਰਗ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ - ਕਾਇਲ ਮਿੱਲਜ਼, ਨਾਥਨ ਮੈਕਕੁਲਮ, ਅਤੇ ਰਾਚੇਲ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ

ਗਲਾਸਗੋ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ - ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ

ਐਮਸਟਰਡਮ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ - ਸਟੀਵ ਵਾ, ਜੈਮੀ ਡਵਾਇਰ, ਅਤੇ ਟਿਮ ਥਾਮਸ

ਰੋਟਰਡਮ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ - ਜੋਂਟੀ ਰੋਡਜ਼, ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ, ਗਲੇਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਮਧੁਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ

