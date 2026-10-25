IND A vs NZ A: ਰਾਹੁਲ-ਜੈਸਵਾਲ ਫਿਰ ਫਲਾਪ, ਪਡਿੱਕਲ-ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ A ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ KL ਰਾਹੁਲ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
Published : October 25, 2026 at 5:25 PM IST
IND A vs NZ A Test: ਭਾਰਤ A ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ A ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ A ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ A ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 106 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ 56 ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 39 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 317 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ 98 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ A 113 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
Kl rahul got hit wicket vs Newzealan A 😭😭 https://t.co/ToQRh6xuV6— Bewda babloo 🧉 (@babloobhaiya3) October 25, 2026
ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਫਿਰ ਫਲਾਪ ਹੋਏ
ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਟੰਪ 'ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਜੈਸਵਾਲ ਵੀ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਸਵਾਲ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ ਸੀ।
ਪਾਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ
204 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੁੱਲ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 188 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 96 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਡਿੱਕਲ 56 ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 106 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਏ' ਨੇ 204 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਏ' ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 317 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 204 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਰੀਸ ਮਾਰੀਓ (76), ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ (51), ਕਰਟਿਸ ਹੈਫੀ (44), ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ ਕਲਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ 42 ਦੌੜਾਂ। ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: