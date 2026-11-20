ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਯਨ ਮੋਂਗੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
Published : November 20, 2026 at 3:10 PM IST
ਵੈਲਿੰਗਟਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 159/1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 368 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 243/5 ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਨਿਕੋਲਸ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 43 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ 216 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 118 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
A solid opening stand gives India a strong start in their pursuit of New Zealand’s first-innings total 👊 #WTC27 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/qexuyiIGNK— ICC (@ICC) November 20, 2026
ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਕੋਲਸ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਕੋਰਬੋਰਡ 'ਤੇ 368 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਨਿਕੋਲਸ 175 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, 21 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਠੋਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 167 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 130 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੈਸਵਾਲ 89 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 85 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ। ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 159/1 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 52 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਡਿੱਕਲ 16 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਯਨ ਮੋਂਗੀਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 102 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।