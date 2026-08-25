ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਆਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ ਨੂੰ 17-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
Published : August 25, 2026 at 5:00 PM IST
Grand Chess Tour 2026: ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ ਨੂੰ 17-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਰੈਪਿਡ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਚ ਸਕੋਰ ਲੀਡ ਨੂੰ 17-3 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਲਿਟਜ਼ ਗੇਮਾਂ ਬਾਕੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 9-3 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਰੈਪਿਡ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ 4-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਲਿਟਜ਼ ਗੇਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨਾਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
🎉 PRAGG IS THE FIRST FINALIST!— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 24, 2026
Praggnanandhaa wins both rapid games against Vincent Keymer and secures his spot in the 2026 Grand Chess Tour Final! 🔥
With four blitz games still to play, Pragg has already built an unwatchable lead in the semifinal match and becomes the first… pic.twitter.com/TbxpuE55ev
ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ X ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਗ (ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ) ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੈ।" ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਰੈਪਿਡ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 2026 ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ ਫਾਈਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਚਾਰ ਬਲਿਟਜ਼ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ 2026 ਵਿੱਚ ਛੇ ਈਵੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸੁਪਰ ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਪੋਲੈਂਡ, ਸੁਪਰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲਾਸਿਕ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸੁਪਰ ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਸੇਂਟ ਲੂਈਸ, ਸਿੰਕਫੀਲਡ ਕੱਪ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ ਫਾਈਨਲ।
ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਸੇਂਟ ਲੂਈਸ ਅਤੇ ਸਿੰਕਫੀਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ ਫਾਈਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਕਫੀਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ 5.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਸਲੇ ਸੋ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ 2027 ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ?
ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੂਆਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੇਸਲੇ ਸੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।