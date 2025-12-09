ETV Bharat / sports

ਆਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਆਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ।

R Praggnanandhaa
ਆਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (GETTY SPORTS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 10:00 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੇਨਈ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ FIDE ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ 115.17 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ FIDE ਸਰਕਟ 2025 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੋਰਡਿਕ ਅਬਦੁਸਤਾਰੋਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲਾਸਿਕ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਲਈ 2026 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲਾਸਿਕ ਓਪਨ ਵਿੱਚ 8.17 ਸਰਕਟ ਅੰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਏਲੀਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਮੇਸ਼ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ 2026 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2026 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ, ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੂਆਨਾ, ਮੈਥਿਆਸ ਬਲੂਬੌਮ, ਜ਼ਾਵੋਖਿਰ ਸਿੰਦਾਰੋਵ (ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ), ਵੇਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਅਸੀਪੇਂਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

R Praggnanandhaa
ਆਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ (GETTY)

ਲੰਡਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲਾਸਿਕ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਿੰਗ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਜ਼ਬੇਕ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਸਤਾਰੋਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲਾਸਿਕ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 19.62 ਸਰਕਟ ਅੰਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਫਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰਬੇਟ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਦਕਿ, ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਉਪ ਜੇਤੂ ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

