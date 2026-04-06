'ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਅ ਲਏ', ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ IPL ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : April 6, 2026 at 4:52 PM IST
R Ashwin IPL Retirement: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਸੀਐਸਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਲੀਗ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੀਐਸਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀਜ਼ਨ
ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, 'ਅਸ਼ ਕੀ ਬਾਤ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਸੀਐਸਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਮੇਰੀ ਸੰਨਿਆਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਬਚਾਏ..."
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਨਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਨਿਆਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਬਚਾਏ।"
ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੂੰ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ₹9.75 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਚੇਨਈ, ਪੁਣੇ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 221 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 187 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 4/34 ਰਿਹਾ।