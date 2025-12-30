ਕੁਇੰਟਨ ਡੀਕੌਕ ਨੇ ਟੀ-20 'ਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
Published : December 30, 2025 at 3:30 PM IST
Quinton De Kock 10K runs in T20: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ 10,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਟੀ-20 ਲੀਗ 'SA20' ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 77 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਈਸਟਰਨ ਕੇਪ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 47 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਕੌਕ 10,000 ਟੀ-20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ 6,284 ਦੌੜਾਂ ਹਨ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਮੈਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਡੀ ਕੌਕ ਦੇ 77, ਬ੍ਰਿਟਜ਼ਕੀ ਦੇ 52 ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਹਰਮਨ ਦੇ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 188/6 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ, ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਜ਼, ਸਿਰਫ਼ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।
ਡੀ ਕੌਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ 54 ਟੈਸਟ, 161 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 100 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 3,300, ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 7,123 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2,771 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ 137 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ 48 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਟੀਮ 10 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਵੀ +4.625 ਹੈ।