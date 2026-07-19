ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਪਾਨ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ
ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਓਪਨ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੂੰ 21-17, 21-17 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : July 19, 2026 at 1:20 PM IST
ਟੋਕੀਓ: ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਕਾਨੇ ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੂੰ 21-17, 21-17 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਧੂ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ (19 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, 31 ਸਾਲਾ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
PV SINDHU BECOMES THE FIRST EVER INDIAN TO WIN THE JAPAN OPEN! 🇯🇵🤩— The Khel India (@TheKhelIndia) July 19, 2026
- Sindhu defeats Home Favourite and Three-time World Champion Akane Yamaguchi
QUEEN SINDHU FINALLY WINS S750
TITLE! pic.twitter.com/mJQONE5NwQ
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਮੋਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਸੁਪਰ 750 ਜਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਧੂ ਨੇ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅੰਕ 'ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 3-0 ਦੀ ਲੀਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੇ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਮਾਗੁਚੀ 9-7 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਸਕੀ।
Viren, what you and @OGQ_India have done for Indian sport is nothing short of phenomenal. ❤️— PV Sindhu (@Pvsindhu1) July 19, 2026
Thank you for standing by me for nearly 16 years now. Feels like we’ve grown up together. 😄
Here’s to many more years, many more memories, and hopefully many more titles together!… https://t.co/PSyBnp1YsZ
ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ 16-12 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕੋਰ 17-17 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ 21-17 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
That is incredible!— BWF (@bwfmedia) July 19, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB@HSBC_Sport#BWFWorldTour #JapanOpen2026 pic.twitter.com/5SHOxCGZ4W
ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ 6-3 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 8-3 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਟਲਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 11-7 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਗੇਮ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ; ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 14-7 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ 16-12 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਰ ਨੂੰ 18-17 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚ-ਪੁਆਇੰਟ ਮੌਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੇਮ 21-17 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ।