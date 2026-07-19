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ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਪਾਨ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ

ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਓਪਨ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੂੰ 21-17, 21-17 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

PV SINDHU JAPAN OPEN 2026 FINAL
ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 1:20 PM IST

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ਟੋਕੀਓ: ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਕਾਨੇ ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੂੰ 21-17, 21-17 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਧੂ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ (19 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, 31 ਸਾਲਾ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਮੋਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਸੁਪਰ 750 ਜਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਧੂ ਨੇ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅੰਕ 'ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 3-0 ਦੀ ਲੀਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੇ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਮਾਗੁਚੀ 9-7 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਸਕੀ।

ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ 16-12 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕੋਰ 17-17 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ 21-17 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ 6-3 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 8-3 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਟਲਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 11-7 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਗੇਮ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।

ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ; ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 14-7 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ 16-12 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਰ ਨੂੰ 18-17 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚ-ਪੁਆਇੰਟ ਮੌਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੇਮ 21-17 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ।

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ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ
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