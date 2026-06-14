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ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ 20-22 ਅਤੇ 12-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।

PV SINDHU LOSES IN AUSTRALIAN OPEN
ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 7:07 AM IST

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ਸਿਡਨੀ: ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (13 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਖਿਡਾਰਨ ਅਕਾਨੇ ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੇ 43 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 22-20, 21-12 ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਅੰਕ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ 13-6 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਾਪਾਨੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਪੋਰਨਪਾਵੀ ਚੋਚੂਵੋਂਗ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ।

ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਦਾ BWF ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਮੋਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BWF ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀ।

ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਓਪਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

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PV SINDHU IN AUSTRALIAN OPEN
ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ
PV SINDHU LOSES IN AUSTRALIAN OPEN

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