ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ, ਲਕਸ਼ਯ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਹੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ, ਲਕਸ਼ਯ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਹੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
Badminton Asia Championships 2026: ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀ ਹੀ (Wang Zhiyi) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਣ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ 21-18,21-08 ਤੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 9, 2026 at 3:16 PM IST
PV Sindhu Knocked Out: ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ, ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਚੀਨ ਦੇ ਨਿੰਗਬੋ ਓਲੰਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 16ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀ ਯੀ (Wáng Z hí) ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਵਾਂਗ ਜ਼ੀ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ 21-18, 21-8 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਂਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਬਦਬਾ
ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਚ 18 ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ 18-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਂਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੂਜਾ ਗੇਮ 21-8 ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।
ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਈ
ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਲੀ ਚੇਉਕ ਯੀਯੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਕਸ਼ਯ 41 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 12-21, 19-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਟਲਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਉਮੀਦ
ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਐਚ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਯ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੇਂਗ ਹਾਂਗ ਯਾਂਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਧਰੁਵ ਕਪਿਲਾ ਅਤੇ ਤਨੀਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸਟੋ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੇਨ ਤਾਂਗ ਜੀ ਅਤੇ ਤੋਹ ਈਈ ਵੇਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੀਸਾ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕੀ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਮਯੂ ਮਾਤਸੁਮੋਟੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਕਰਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।