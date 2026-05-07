ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 33 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

RH vs PBKS IPL 2026
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 7:31 AM IST

SRH vs PBKS IPL 2026: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਲ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 49ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ 33 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

'ਖਰਾਬ ਫਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ'

ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸਆਰਐਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ'

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 235 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਦੌੜਾਂ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਦੌੜਾਂ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 202 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 59 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 14 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ।

