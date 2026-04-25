IPL 2026: ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਰੱਖੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ 265 ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ 7 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : April 25, 2026 at 8:53 PM IST
Highest Successful Run Chase in IPL: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ (265 ਦੌੜਾਂ) ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਟੀ-20 ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਚੇਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ 152 ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ 91 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 264 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 43, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 76 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 36 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 71 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Punjab Kings break their own record of the highest successful run chase in TATA IPL! 🔥
ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 126 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਨੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ।
ਕਰੁਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ
ਮੈਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਦੋ ਆਸਾਨ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28 ਅਤੇ 36 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਫਿਰ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
Highest successful chase in T20 history! ✅
Unbeaten after 7 games in #TATAIPL ✅
2nd highest match aggregate in #TATAIPL (529 runs)
A record 11th 200 plus chase! ✅
ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 152 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ 141 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ 91 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 220 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ 262 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ:
- 265 ਦੌੜਾਂ - ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ, ਦਿੱਲੀ, 2026
- 262 ਦੌੜਾਂ - ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2024
- 246 ਦੌੜਾਂ - ਐਸਆਰਐਚ ਬਨਾਮ ਪੀਬੀਕੇਐਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2025
- 228 ਦੌੜਾਂ - ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਐਲਐਸਜੀ, ਲਖਨਊ, 2025
- 224 ਦੌੜਾਂ - ਆਰਆਰ ਬਨਾਮ ਪੀਬੀਕੇਐਸ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ, 2020
- 224 ਦੌੜਾਂ - ਆਰਆਰ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2024