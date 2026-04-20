ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਲਖਨਊ ਨੂੰ 54 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਲਖਨਊ ਨੂੰ 54 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ
254 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : April 20, 2026 at 6:48 AM IST
ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ (37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 93 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ (46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 87 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ 'ਤੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 254/7 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ 200/5 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ'
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ PBKS ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ LSG ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਕੋਨੋਲੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 182 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲਐਸਜੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੈਅ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਆਰੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਨੋਲੀ ਨੇ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਐਸਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 16 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 226 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
'ਵਧੀਆ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟੀ'
254 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਐਸਜੀ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ 61 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵੈਸ਼ਾਖ ਨੇ ਬਡੋਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਡੋਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਕੈਚ ਦੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LSG ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਜੈਨਸਨ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਚਾਹਲ ਨੇ LSG ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਦਰਅਸਲ 9ਵੇਂ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ
ਪੰਤ ਨੇ 12ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਾਈਡ ਯਾਰਕਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਟਰਾਐਜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਲਐਸਜੀ ਲਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਰਾਮ (42) ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ (21 ਨਬਾਦ) ਨੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਫੀਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕੈਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।
