ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ; 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ।
Published : September 14, 2026 at 1:22 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-9 ਸਥਿਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੀਨੀਅਰ) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਹੀਰੋ ਮੈਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ 2026’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਡੇਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਹਾ-ਮੁਕਾਬਲਾ
ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਮਾਂਚ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਾਕ-ਆਊਟ ਮੈਚ
ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ 2026’ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ
- 27 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਪਾਨ ਬਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸ਼ਾਮ 4:45 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਚੀਨ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ
- 28 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ (ਰੈਸਟ ਡੇਅ)
- 29 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਬਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਚੀਨ
- 30 ਅਕਤੂਬਰ: ਜਾਪਾਨ ਬਨਾਮ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ
- 31 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ (ਰੈਸਟ ਡੇਅ)
- 1 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ): ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਪਾਨ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਾਮ 4:45 ਵਜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਚੀਨ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
- 2 ਨਵੰਬਰ: ਚੀਨ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ
- 4 ਨਵੰਬਰ (ਮੋਹਾਲੀ): ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੈਚ
- 5 ਨਵੰਬਰ (ਮੋਹਾਲੀ): ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
"ਹਾਕੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ"
ਲੋਗੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"