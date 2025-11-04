ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇਗੀ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹੀਰੇ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 4, 2025 at 5:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੋਵਿੰਦ ਢੋਲਕੀਆ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਢੋਲਕੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਵਿੰਦ ਢੋਲਕੀਆ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਢੋਲਕੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ।"
ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਵਿੰਦ ਢੋਲਕੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਢੋਲਕੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।
BCCI ਦਾ ਬੰਪਰ ਤੋਹਫ਼ਾ
BCCI ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BCCI ਨੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲਈ ₹51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। BCCI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 298 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 246 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।