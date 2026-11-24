ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੀ ਤੁਫਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ! 68 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ 181 ਦੌੜਾਂ
ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ 68 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 181 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 24, 2026 at 1:35 PM IST
Priyansh Arya Record: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ (SMAT) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ (24 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ 68 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 181 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 19 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 275 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦਾ 152 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ।
🚨 PRIYANSH ARYA HAS CREATED HISTORY! 🥶 155 off just 60 balls against Tamil Nadu in SMAT. He has broken KL Rahul’s record for the highest individual score by an Indian in T20 cricket. 🤯🔥 WHAT A MONSTER KNOCK! 🫡 https://t.co/0B3890kfP7— VARAHA WARRIOR (@VarahaWarrior) November 24, 2026
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 79 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 188 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰੀਆਂ
ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ: 188* (79)
ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ: 181 (68)
ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ: 175* (66)
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ
- ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ: 181 (68 ਗੇਂਦਾਂ), ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ, 2026
- ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ: 152, ਆਈਪੀਐਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 2026
- ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ: 151 (ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ), ਨਵੰਬਰ 2024
ਇੱਕ ਟੀ-20 ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ
ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 19 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫਿਨ ਐਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 19 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦਾ SMAT 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ 6 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 58(29), 55(32), 0(2), 6(5), 62(40), ਅਤੇ 181(68) ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
- ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ
- ਕੁੱਲ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ
- ਇੱਕ ਟੀ-20ਆਈ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ
- ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟੀ-20ਆਈ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ
- ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ
- ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ