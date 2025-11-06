ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : November 6, 2025 at 8:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ (6 ਨਵੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
Members of the Indian Women Cricket team, winner of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The President congratulated the team and said that they have created history and have become role models for younger generation.… pic.twitter.com/lHBBXRcPh5— President of India (@rashtrapatibhvn) November 6, 2025
ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।"
#WATCH | World Cup-winning Indian Women's Cricket Team meets President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in Delhi— ANI (@ANI) November 6, 2025
Head Coach Amol Mazumdar says, " i believe this is a victory not just of the indian women's cricket team but every indian." pic.twitter.com/vorE2CGWZi
ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
VIDEO | Delhi: After meeting ICC Women’s World Cup champion Team India, President Droupadi Murmu (@rashtrapatibhvn) says, “It gives me immense happiness to be among the world champions today. You all have created history by winning the Cricket World Cup. Heartiest congratulations… pic.twitter.com/Uib3JT4s7d— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
"ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ"
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ) ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
#WATCH | Harmanpreet Kaur, the Captain of the Indian Women's Cricket Team, presents the ICC Women's World Cup trophy to President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/Cgwcj3YfV9— ANI (@ANI) November 6, 2025
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ) ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"
#WATCH | Delhi | During interaction with President Droupadi Murmu, Harmanpreet Kaur, the Captain of the Indian Women's Cricket Team, says, " this tournament (icc women's world cup) was very special for us. when we found out this tournament was being held in india, we decided we… pic.twitter.com/cxU109RWzG— ANI (@ANI) November 6, 2025
"ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ"
ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਰਥਨ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।"