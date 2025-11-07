ETV Bharat / sports

ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਮੈਡਲ,ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 6:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ 2025 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਕੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਦਾ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

'ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਮੈਡਲ'

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਦਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

'ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ'
ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਸਰ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਗਮਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਗਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ


ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

'ਟਾਪ ਰਨ ਸਕੋਰਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ'

ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 308 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 37 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 122 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।

