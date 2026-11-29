ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ, ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ
IND VS NZ 2ND TEST DAY 3: ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈਆਂ।
Published : November 29, 2026 at 11:34 AM IST
Test against New Zealand in Christchurch: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਬਾਲ
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਦੀ ਗੇਂਦ ਹੈਲਮਟ ਉੱਚੇ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰੇਲ ਨਾਲ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 46 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ (ਕੰਨਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਕੰਨਕਸ਼ਨ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ' ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
🚨 akash deep ruled out of 2nd test vs new zealand! suffered concussion after two blows to his helmet. hit by kyle jamieson's deliveries. bcci medical team monitoring his condition. #akashdeep #indvsnz #teamindia #cricket https://t.co/LI0WInDRII— Viral clips (@Viralkps) November 29, 2026
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕੰਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 246 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 356 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 246 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 110 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ।
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 Akash Deep got hit on his helmet while batting on Day 3 of the second Test against New Zealand in Christchurch. Prasidh Krishna has replaced him as a concussion substitute. The BCCI Medical Team is monitoring him. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ 170 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 88 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 46 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 64 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋਆਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ - ਹੈਨਰੀ, ਡਫੀ ਅਤੇ ਸਮਿਥ - ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।