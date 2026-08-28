ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਤੇ 1.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਆਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੂਆਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : August 28, 2026 at 12:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ ਫਾਈਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
🏆 PRAGGNANANDHAA IS THE 2026 GRAND CHESS TOUR CHAMPION! 🏆♟️— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 27, 2026
Congratulations to Praggnanandhaa on winning his first-ever Grand Chess Tour title! 🎉
Pragg defeats Fabiano Caruana in a thrilling final match to cap off an incredible season and claim the GCT crown for the first time… pic.twitter.com/joROgGaOxH
ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰੂਆਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਰੈਪਿਡ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲਿਟਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 15-13 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ $200,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੂਆਨਾ ਦੇ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ
- ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ – $200,000 (INR 1.91 ਕਰੋੜ)
- ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੂਆਨਾ - $125,000 (INR 1.19 ਕਰੋੜ)
- ਵੇਸਲੀ ਸੋ - $75,000
- ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ - $50,000
ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ 2027 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ
ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ, ਉਪ ਜੇਤੂ ਕਾਰੂਆਨਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੇਸਲੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
Pragg wins the third blitz game and takes the lead! 🔥— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 27, 2026
Fabiano Caruana now faces a must-win final game to keep the match alive, while Praggnanandhaa needs only a draw to secure the 2026 GCT Finals title! 🏆
It all comes down to the final game!#grandchesstour #GCTfinals pic.twitter.com/T0qp2fWIZQ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 11 ਮੈਚ
ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11 ਐਡੀਸ਼ਨ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ - ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ (ਨਾਰਵੇ), ਵੇਸਲੇ ਸੋ (ਅਮਰੀਕਾ), ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਫਿਰੋਜਾ (ਫਰਾਂਸ) ਅਤੇ ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੂਆਨਾ (ਅਮਰੀਕਾ) - ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।