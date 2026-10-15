ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ chief selector! ਨਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਕੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ।
Published : October 15, 2026 at 10:13 AM IST
Team India new chief selector: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਬਣਨਗੇ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਪਾਰਥਿਵ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਥਿਵ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਰਥਿਵ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਪਿਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਸਮੀਰ ਦਿਘੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ
ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ, ਅਜੈ ਰਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ।
ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 24 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 113 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 18 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਨਾਮ 21 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਹਨ।