ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ICC ਨੇ ਤੀਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ
ਪ੍ਰਭਤ ਜੈਸੂਰੀਆ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝਿੜਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਮਿਲਿਆ।
Published : August 26, 2026 at 2:48 PM IST
IND vs SL 2nd Test: ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਪ੍ਰਭਤ ਜੈਸੂਰੀਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਪਾਇਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੂਰੀਆ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.2 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
A third player has been sanctioned by the ICC for an incident during the second #WTC27 contest between Sri Lanka and India in Colombo.https://t.co/WzZVABH8uT— ICC (@ICC) August 25, 2026
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਐਲਬੀਡਬਲਯੂ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੈਸੂਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਸੀਮਾ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਅਹਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਫਦੌਲਾ ਇਬਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਰੌਡ ਟਕਰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਪ੍ਰਗੀਤ ਰਾਮਬੁਕਵੇਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਸਿਤਾ ਫਰਨਾਂਡੋ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 265 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 503 ਦੌੜਾਂ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ (ਘੋਸ਼ਿਤ) ਤੋਂ 238 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ (85*) ਅਤੇ ਲਾਹਿਰੂ ਕੁਮਾਰਾ (8*) ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ।
ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਸਿੰਡੂ ਸੂਰੀਆਬੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ 80 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਤੇ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।