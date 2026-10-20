ਰੋਨਾਲਡੋ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ
ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਟੀਮ ਕੈਂਪ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 1:10 PM IST
Cristiano Ronaldo ban: ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਕੈਂਪ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਫਐਫ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 255 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 27,141 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਮੈਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੇਲਜ਼। ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀਐਫਐਫ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੀਐਫਐਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2.5 ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ €255 (ਦੋ ਸੌ ਪਚਵੰਜਾ ਯੂਰੋ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?
ਰੋਨਾਲਡੋ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਜੋਰਜ ਜੀਸਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਲਈ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕੋਚ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰੀਅਰ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ 234 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 146 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 2003 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਿਮਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।