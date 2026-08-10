PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ- "ਜੋ ਖੇਡੇਗਾ, ਉਹ ਖਿਲੇਗਾ"
ਭਾਰਤ 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
Published : August 10, 2026 at 1:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ 7 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਰੇਕ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।"
ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਖੇਡੇਗਾ, ਉਹ ਖਿਲੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।"
"ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ"
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ।"
ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਨੂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਲ 39 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਸੋਨ, 17 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 9 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਤ ਸੋਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੂਡੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਡੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਗਮੇ (2 ਸੋਨ, 1 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਸੀ) ਜਿੱਤੇ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਤਗਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਸਮਿਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੂਡੋਕਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਤਗਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਡੋ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 39 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।