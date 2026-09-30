ETV Bharat / sports

ਕੌਣ ਹਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ? ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਟੈਲੇਂਟ ਹੰਟ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡੀ ਕੋਚ। ਬਿਊਰੋ,ਪੰਜਾਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Coach Rajinder Singh Senio
ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ (ETV Bharat/GFX Team)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 2:48 PM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 2:55 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਹਾਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ Talent Hunt ਦੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1980 ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ (RoundGlass Hockey Academy) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫ਼ਰ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (ETV Bharat)

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ

ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਾਲ 1980 ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1982 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਕੋਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਇਸੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ 'ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡ' ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Rajinder Singh Senior, Hockey coach
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਹਾਕੀ ਕੋਚ (ETV Bharat/Special Arrange)

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬਾ

ਕੋਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 1982-1983 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਈ (SAI) ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਐਚ. (FIH) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,

"40-45 ਸਾਲੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕੋਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"

ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਖੀ (Technical Lead) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਸਟਰੋਟਰਫ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

Rajinder Singh Senior, Hockey coach
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਹਾਕੀ ਕੋਚ (ETV Bharat/Special Arrange)

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ


ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਬੱਚੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੋਚ ਐਫ.ਆਈ.ਐਚ. (FIH) ਲੈਵਲ-1 ਅਤੇ ਲੈਵਲ-2 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਸਟਰੋਟਰਫ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਸਟਰੋਟਰਫ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੀਟ ਲੈਵਲ ਦੇ 40 ਕੋਚ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਓਲੰਪਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕੀਓ 2020 ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Rajinder Singh Senior, Hockey coach
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਹਾਕੀ ਕੋਚ (ETV Bharat/Special Arrange)

'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਨਾਲ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਕੋਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ,

“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਸਦਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

Rajinder Singh Senior, Hockey coach
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਹਾਕੀ ਕੋਚ (ETV Bharat/Special Arrange)

ਕੋਚ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ,

"ਅੱਜਕਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ , ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹਨ।"

ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵਿਜ਼ਨ

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਾਉਂਡ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਜਰਬਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਰਸ, ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ-

Rajinder Singh Senior, Hockey coach
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਹਾਕੀ ਕੋਚ (ETV Bharat/Special Arrange)

"ਸਾਡੀ ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯੁਰਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਟਰਫ ਉੱਤੇ ਹਾਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਟੇਟ ਹਾਕੀ ਆਈ, ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਹਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 4 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤਗ਼ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। "

Last Updated : September 30, 2026 at 2:55 PM IST

TAGGED:

HOCKEY COACH RAJINDER SINGH SENIOR
HOCKEY COACH
ਕੋਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ
RAJINDER SINGH SENIOR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.