ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ।
Published : February 1, 2026 at 4:25 PM IST
Chelsea vs West Ham clash: ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੇਲਸੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਹੈਮ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਲਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 3-2 ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਚੇਲਸੀ ਨੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਭਿਆਨਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਹੈਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਦਾਮਾ ਟ੍ਰਾਓਰ ਨੇ ਚੇਲਸੀ ਦੇ ਕੁਕੁਰੇਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸਟ ਹੈਮ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਜੀਨ-ਕਲੇਅਰ ਟੋਡੀਬੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਲਸੀ ਦੇ ਪੇਡਰੋ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਰੈਫਰੀ ਐਂਥਨੀ ਟੇਲਰ ਨੇ ਫਿਰ ਟੋਡੀਬੋ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਫਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Good Morning Everyone!!
Chelsea came from behind and defeated West Ham 3-2!!
Adama took out his frustration on Cucurella and he was charging towards Pedro like a raging bull but somehow Pedro got out of his way!!
Crazy scenes
ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਲੈ ਕੇ, ਚੇਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਮੈਚ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਊਥ ਲੰਡਨ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੇਲਸੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।