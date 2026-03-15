ਪੀਸੀਬੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

PCB LEGAL ACTION AGAINST MUZARABANI
ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 15, 2026 at 3:05 PM IST

ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ (ਪੀਐਸਐਲ) ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਐਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਾਲਮੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੱਟ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।

ਬੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਐਸਐਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ ਨੇ ਵੀ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਾਲਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੀਐਸਐਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

