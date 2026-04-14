KKR ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

BLESSING MUZARABANI BANNED
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 6:08 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਦੇ ਸਟਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (PCB) ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ PSL 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੇ PSL ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ IPL ਵਿੱਚ KKR ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। PCB ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ PSL ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

PSL ਅਤੇ IPL ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ PSL ਟੀਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ KKR ਨੇ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ PSL ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪੀਐਸਐਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਐਸਐਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗੀ।

