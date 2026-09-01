ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ, ਕੋਚ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Published : September 1, 2026 at 2:37 PM IST
Pakistan Test Squad: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 194 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 103 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੈ।
ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਹਰ
ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਮਾਮ-ਉਲ-ਹੱਕ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ, ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ ਜ਼ਫਰ ਅਤੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਲਾਲ-ਬਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਉਮਰ ਗੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਟੇ-ਬਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੇਸਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲੇ ਨੋਫਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7 ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਅਨਕੈਪਡ ਅਤੇ ਦੋ ਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨ-ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਸਾਦ ਬੇਗ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਉੱਲਾ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Pakistan make major changes to squad and coaching staff ahead of the third #WTC27 Test against England 👀https://t.co/RLSTnnizg7— ICC (@ICC) August 31, 2026
ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੇ ਅੱਠ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ 2025-26 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਦ ਬੇਗ, ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ (ਇਮਰਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਉੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ:
ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਜ਼ਾਉੱਲਾ, ਸਾਦ ਬੇਗ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ, ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ, ਅਤੇ ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ।