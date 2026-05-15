IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਹਾਰ , ਪਲੇਆਫ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ !

IPL 2026: ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਾਬਾਦ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ’ਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਹਾਰ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 6:31 AM IST

PBKS ਬਨਾਮ MI IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਐਮਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 201 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿਲਕ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ

ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 3 ਛੱਕੇ ਖਾਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 200/8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਬੱਲਾ

ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਹਾਰ

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ 12 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਅੰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ - 17 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਐਲਐਸਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਐਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ 12-12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਜੀਟੀ 16-16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਆਰਐਚ 14 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ।

ਪਲੇਆਫ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਲੇਆਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ 15 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਲੇਆਫ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

