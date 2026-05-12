PBKS vs DC: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ? ਕੈਪਟਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
PBKS vs DC IPL 2026: ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : May 12, 2026 at 11:31 AM IST
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਲ 210 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਹਾਰ ਹੋਈ।
ਹਾਰ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 210 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ।"
ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ - ਜਿੱਥੇ ਗੇਂਦ ਸੀਮ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉਛਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ - 210 ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਬਿਲਕੁਲ; ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਕੋਰ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗੇਂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉਛਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।"
ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੇਂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।"
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਡ-ਲੈਂਥ ਡਿਲੀਵਰੀ - ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ - ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 210/5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ (56) ਅਤੇ ਅਈਅਰ (59) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (56) ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ (51) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਛੇ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ - ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।