Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

IPL 2026 ਨਿਲਾਮੀ, ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਤਾ

ਧਾਕੜ ਕੰਗਾਰੂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IPL 2026 AUCTION
ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਤਾ (ANI)
author img

By ANI

Published : November 15, 2025 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2025 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਹੈ। ESPNCricinfo ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਝੱਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

2025 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦਾ ਬੱਲਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ 30 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 27.5 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। 2014-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PBKS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ PBKS ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ 552 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪ ਜੇਤੂ ਵੀ ਰਹੇ।

'ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਓਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਿਚ ਓਵੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੋਬਾਰਟ ਹਰੀਕੇਨਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ (BBL) ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ 203.60 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 452 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਜੜੇੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਵੇਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

'PBKS ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮਿਚ ਓਵੇਨ ਨੇ 9 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 158.25 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 163 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀ-20ਆਈ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਓਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PBKS ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਮੈਕਸਵੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਅ 'ਚ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਨੌਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 169.30 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 62 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਐਰੋਨ ਹਾਰਡੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ। ਜੈਮੀਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਮਵਤਨ ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। (ANI)

TAGGED:

ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼
PBKS
IPL AUCTION
IPL 2026 AUCTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੱਟਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.