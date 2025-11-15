IPL 2026 ਨਿਲਾਮੀ, ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਤਾ

IPL 2026 ਨਿਲਾਮੀ, ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਤਾ
ਧਾਕੜ ਕੰਗਾਰੂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
By ANI
Published : November 15, 2025 at 9:20 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2025 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਹੈ। ESPNCricinfo ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਝੱਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
2025 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦਾ ਬੱਲਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ 30 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 27.5 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। 2014-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PBKS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ PBKS ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ 552 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪ ਜੇਤੂ ਵੀ ਰਹੇ।
'ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਓਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਿਚ ਓਵੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੋਬਾਰਟ ਹਰੀਕੇਨਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ (BBL) ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ 203.60 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 452 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਜੜੇੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਵੇਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
'PBKS ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮਿਚ ਓਵੇਨ ਨੇ 9 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 158.25 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 163 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀ-20ਆਈ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਓਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PBKS ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਮੈਕਸਵੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਅ 'ਚ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਨੌਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 169.30 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 62 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਐਰੋਨ ਹਾਰਡੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ। ਜੈਮੀਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਮਵਤਨ ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। (ANI)