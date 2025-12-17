ਪੰਜਾਬ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 4 ਖਿਡਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲੋ
ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
Published : December 17, 2025 at 1:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਏ, ਜੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਕੋਨੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੀਮਤ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਬੇਨ ਦੁਆਰਸ਼ੂਇਸ ਨੂੰ 4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ IPL 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਆਫ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ:
- ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ (3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
- ਬੇਨ ਦੁਆਰਸ਼ੁਇਸ (4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
- ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ (30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ (30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ:
ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਨੇਹਾਲ ਵਢੇਰਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਓਮਰਜ਼ਾਈ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਯਾਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਹਰਨੂਰ ਪੰਨੂ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਡਗੇ, ਮਿਚ ਓਵਨ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਵਿਸ਼ਕ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ:
ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਐਰੋਨ ਹਾਰਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ।
