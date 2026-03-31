ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 9-ਬਾਲ ਪੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (Etv Bharat)
Published : March 31, 2026 at 5:28 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਣ ਨਾਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (Etv Bharat)

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 9 ਬਾਲ ਅਤੇ 10 ਬਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਨੂਕਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਹਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਦਾ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਖਿਡਾਰੀ

ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਲੌਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (Etv Bharat)

ਕੋਚ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।' ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾ

ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਲ 11 ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਪੀਅਨ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।'

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ (Etv Bharat)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੀਐਸ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

