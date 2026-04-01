EXCLUSIVE: ਮਿਲੋ, 27 ਵਾਰ ਸਨੂਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਣੇ ਮਿਲੇ ਕਈ ਸਨਮਾਨ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 1, 2026 at 2:18 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ) : 27 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਅਤੇ 28 ਵਰਲਡ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨੂਕਰ ਅਤੇ ਬਿਲੀਅਰਡਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪੂਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਸਨੂਕਰ ਅਤੇ ਬਿਲੀਅਰਡਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਨੂਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ

ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ 27 ਵਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲੀਅਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਨੂਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਵਾਰ ਬਿਲੀਅਰਡਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨੂਕਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

ਆਈਬੀਐਸਐਫ ਵਿਸ਼ਵ ਬਿਲੀਅਰਡਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 2005, 2008, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਸਾਲ 2010 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 34 ਵਾਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲੀਅਰਡਜ਼ ਅਤੇ 4 ਵਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਨੂਕਰ, 10 ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲੀਅਰਡਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ 9 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਨੂਕਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਗੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ੍ਹੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਟਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 3-4 ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਨੂਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 14ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹਾਸਿਲ

ਪੰਕਜ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਐਵਾਰਡ, 2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ, 2005 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵਾਰਡ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ, 2007 ਵਿੱਚ ਏਕਲਵਿਆ ਐਵਾਰਡ, 2018 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 20-20 ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਸਨੂਕਰ ਅਤੇ ਬਿਲੀਅਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

