ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਟੀਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Pakistan's Babar Azam surpassed Rohit Sharma record
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ

ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 39.57 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 128.77 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 4,234 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 36 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4,231 ਦੌੜਾਂ ਹਨ।

ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ

ਖਿਡਾਰੀਦੌੜਾਂਮੈਚ/ਪਾਰੀਔਸਤਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟਸ਼ਤਕ/ਅਰਧ ਸ਼ਤਕ
ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ4234130/12339.57128.773/36
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ4231159/15132.05140.895/32
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ4188125/11748.69137.041/38
ਜੋਸ ਬਟਲਰ3869144/13235.49148.971/28
ਪਾਲ ਸਟਰਲਿੰਗ3710153/15026.69134.861/24

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।

