ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਡਰੱਗਜ਼, ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, PCB ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS)
Published : April 22, 2026 at 7:11 PM IST

Mohammad Nawaz drug test : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (PCB) ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ESPNcricinfo ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ PCB ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCB ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। PCB ਹੁਣ ICC ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਬੱਲੇ ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਪਰ ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।

ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੀ-20ਆਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ 98 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ 911 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 32 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ (PSL) ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੀ-20 ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਜਾਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਲਈ 26 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਬਲਾਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰੇ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

