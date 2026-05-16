ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Published : May 16, 2026 at 1:36 PM IST
Fastest fifty in women's T20I: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਸਨਾ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 24 ਸਾਲਾ ਸਨਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
Fatima Sana hit her way into the record books with a sensational half-century in Karachi 🎉
ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
- ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) – 15 ਗੇਂਦਾਂ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ (15 ਮਈ, 2026)
- ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) – 18 ਗੇਂਦਾਂ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ (11 ਜੁਲਾਈ, 2015)
- ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) – 18 ਗੇਂਦਾਂ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (2 ਅਕਤੂਬਰ, 2023)
- ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਭਾਰਤ) – 18 ਗੇਂਦਾਂ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (19 ਦਸੰਬਰ, 2024)
- ਨਿਦਾ ਡਾਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) – 20 ਗੇਂਦਾਂ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (22 ਮਈ, 2019)
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
ਸਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਦਾ ਡਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Pakistan excelled with bat and ball in Karachi to secure a 3-0 series win over Zimbabwe 👊
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਵਿਕਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਮੈਰੀ ਕੈਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਮੈਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਓਟਾਗੋ ਲਈ ਲੌਰਾ ਹੈਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਚ 133 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਸਿਰਫ਼ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 223 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 237 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 17.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਚ 133 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
2026 ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
2026 ਵਿੱਚ ਸਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 229 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 206.30 ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।