PAK vs ENG: 99.9% ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1 ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 242 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 154 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ।
Published : October 26, 2026 at 2:49 PM IST
PAK vs ENG ODI Tri Series: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਰਨ ਦੇ 99.9% ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 242 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ 33.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ (113) ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਰਊਫ (9) ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 89 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ DRS ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
DRS ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਐਟਕਿੰਸਨ ਨੇ LBW ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੈਡਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਫੀਲਡ ਅੰਪਾਇਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਸਕੋਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 20 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ, ਮੈਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੀਪਲੇਅ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਐਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾਈਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਤੇ ਰਊਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, 47.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 242 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
10ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ 96 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 113 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੇ 19 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 80 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 89 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ 51 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵਨਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਰਿਕ ਮਰੇ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਰੌਬਰਟਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1975 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਨਾਬਾਦ 64 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 10ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਵ ਰਿਚਰਡਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 106 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਨ।
ਪੀਏ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਪੂਰੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹ 46.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 241 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਨ ਡਕੇਟ ਨੇ 111 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 42 ਅਤੇ ਗੈਸੋਲ ਐਕਲਸ ਨੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜ਼ਾਉੱਲਾਹ ਅਤੇ ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
241 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 33.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 154/9 ਸੀ। ਫਿਰ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਊਫ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੌਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ
ਇਹ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 10ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 429 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ 49.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1 ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 302 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 215 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਚ 87 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 37 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 87 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।