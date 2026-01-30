PAK vs AUS: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
Published : January 30, 2026 at 6:25 PM IST
PAK vs AUS 1st T20: ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 22 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20I ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 33 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
Pakistan's bowling attack does the job against Australia as they move 1-0 ahead in the T20I series 👊— ICC (@ICC) January 29, 2026
📝: https://t.co/dryugHLoYA pic.twitter.com/0lFSpDdsgt
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਵੀਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।
169 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ 146/8 ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 31 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਸੈਮ ਅਯੂਬ (2/29), ਲੈੱਗ ਸਪਿਨਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ (1/25) ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ (2/10) ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਨਆਊਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 168/8 ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ
ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੈਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਆਗਾ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ 168/8 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਅਤੇ ਮਾਹਲੀ ਬੀਅਰਡਮੈਨ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 33 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।