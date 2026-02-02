ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ, ਤੋੜਿਆ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Published : February 2, 2026 at 2:38 PM IST
Most fifty in T20I: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਟੀ-20 ਕਰੀਅਰ ਦਾ 39ਵਾਂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀ।
ਬਾਬਰ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 38 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 37 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ 31 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
A splendid all-round performance from Pakistan as they conclude their #T20WorldCup preparations with a win over Australia 💪— ICC (@ICC) February 1, 2026
📝: https://t.co/PnQva4Yzcs pic.twitter.com/XItv1ZmXf6
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 139 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 39.51 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 128.38 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 4505 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਕ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੀਜਾ ਟੀ-20: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 111 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸੀ।
Mohammad Nawaz's career-best performance runs through the Australia batting 👌— ICC (@ICC) February 1, 2026
📝: https://t.co/PnQva4Yzcs pic.twitter.com/NZIZqfLzTX
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 207 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 16.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।