ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
Published : October 31, 2026 at 1:14 PM IST
PAK vs SL Tri-Series Final Live Streaming: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ (31 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ
ਇਸ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 386 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 429 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 89 ਦੌੜਾਂ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Pakistan ODI Tri-Series 2026 Pakistan vs Sri Lanka - Final 31 October | 1.30 pm (IST) Gaddafi Stadium, Lahore #lka #SriLanka #PAKvSL https://t.co/1U3Yo0qreM— Thimira Nawod (@ImThimira07) October 31, 2026
ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮੈਂਡਿਸ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਅਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਈ-ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੱਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਟਾਸ ਮੈਚ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀਟੋ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ (ਕਪਤਾਨ), ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਾਦ ਬੇਗ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਗਾਜ਼ੀ ਘੋਰੀ, ਸੁਫਯਾਨ ਮੋਕੀਮ, ਰਜ਼ਾਉੱਲਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਅਵਿਸ਼ਕਾ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਪਵਨ ਰਥਨਾਇਕ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਜੈਨਿਥ ਲਿਆਨਾਗੇ, ਸਾਹਨ ਅਰਾਚਿਗੇ, ਦੁਨਿਥ ਵੇਲਾਲੇਗੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਅਸਿਥਾ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾਰਾ ਚਮਚਿੰਦਾਰਾ, ਕਾਮਚਿੰਦਾਰਾ ਊਸ਼ਾਨਾ, ਦੁਨੀਥ ਵੇਲਾਗੇ। ਕੋਲੰਬੇਜ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ।