ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲੜੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

PAKISTAN SRI LANKA T20 SERIES 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 28, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਬਰ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਰਊਫ ਬਾਹਰ

ਪਿਛਲੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਘਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ਼, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਫੇ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਕਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 4 ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 7, 9 ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਂਬੁਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਡ ਸਟਾਫ਼

ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਦ ਅਕਰਮ ਚੀਮਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਾਈਕ ਹੇਸਨ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਕੋਚ, ਐਸ਼ਲੇ ਨੋਫਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਮਲਿਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨ ਮੈਕਡਰਮੋਟ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ।

TAGGED:

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ
SL VS PAK T20 SERIES 2026
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
PAKISTAN SQUAD FOR SRI LANKA SERIES
PAKISTAN SRI LANKA T20 SERIES 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.