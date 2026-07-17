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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

MOHAMMAD NAWAZ SUSPENSION
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 7:13 PM IST

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ਦੁਬਈ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ (ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।"

ਕਾਰਬੋਕਸਾਈਟੀਐਚਸੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

32 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਬੋਕਸਾਈਟੀਐਚਸੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜੁਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।"

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ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼
MOHAMMAD NAWAZ SUSPENSION

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