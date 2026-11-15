ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ?
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 337 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
Published : November 15, 2026 at 1:39 PM IST
Under-19 Asia Cup 2026: ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 254 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 337 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 191 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮਾੜੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ
ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਚ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 254/8 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ।"
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐖𝐄 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐍𝐄𝐒𝐒𝐄𝐃 😱 India U19 have comeback from a certain defeat to lift the #DPWorldMensU19AsiaCup2026 Title 👑 #GrandFinale #PAKvIND #ACC https://t.co/frVbuE5dmL— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 14, 2026
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਕਸ਼ਯ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 11 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
A performance we will remember for a very long time 🔥 Mohit Ulva is the Player of the Match for his 𝙘𝙡𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙠𝙣𝙤𝙘𝙠 of 4️⃣9️⃣*(26) 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/SgSuiVSCZz— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ ਅਤੇ ਮਨਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੈਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਅਲ ਇਮਾਰਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 337 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਦੂਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ ਨੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਲਵਾ 49 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਲਵਾ ਅਤੇ ਚਿਗੁਰਪਤੀ ਵੈਂਕਟ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਲਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
5️⃣ Innings 3️⃣6️⃣1️⃣ Runs 9️⃣0️⃣. 2️⃣5️⃣ Average 1️⃣ Hundred and 3️⃣ Fifties Aaryavir Sehwag is adjudged the Player of the Tournament for his incredible effort with the bat 💥 #MensU19AsiaCup https://t.co/sUJq8bNsdD— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 337/9 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 337/9 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 111 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਨੇ 54 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਚਿਗੁਰਪਤੀ ਵੈਂਕਟਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਉਲਵਾ ਅਤੇ ਮਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਪਤਾਨ ਲਕਸ਼ੈ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ (80) ਅਤੇ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ (58) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 361 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।