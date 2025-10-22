38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਆਸਿਫ਼ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ।
Published : October 22, 2025 at 10:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਸਿਫ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ 38 ਸਾਲ 299 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਸਿਫ ਨੇ 34.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਟੋਨੀ ਡੀ ਗਿਓਰਗੀ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਕਾਈਲ ਵੇਰੇਨ, ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਅਤੇ ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਆਸਿਫ਼ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਨੇ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਆਸਿਫ਼ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਸਿਫ਼ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ 38 ਸਾਲ ਅਤੇ 299 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਸਿਫ਼ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਲਸ ਮੈਰੀਅਟ ਸਨ। ਮੈਰੀਅਟ ਨੇ 1933 ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲ ਅਤੇ 332 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮੈਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 333 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 404 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ 94 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ।