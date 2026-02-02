'BCCI ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੱਪੜ...'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

'BCCI ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੱਪੜ...'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Pakistan boycott India match: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 2, 2026 at 5:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੱਪੜ" ਕਿਹਾ।
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੱਪੜ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡੇ ਜਾਣ।
#WATCH | On Pakistan to boycott its match against India in the ICC Men’s T20 World Cup 2026, Congress MP Shashi Tharoor says, " it is pretty disgraceful that sport has been politicised in this way on both sides, frankly. i don't think that mustafizur (bangladeshi cricketer… pic.twitter.com/wt3wgwXZPQ— ANI (@ANI) February 2, 2026
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ) ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਆਈਸੀਸੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹ ਕਹੋ, ਆਓ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ... ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਮ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, " this is the biggest slap on the face of the bcci. the bcci is the most powerful and richest cricketing body in the world and a member of the icc. after the terror attack and operation sindoor, we repeatedly raised the issue of… pic.twitter.com/rMoc4yHG9w— IANS (@ians_india) February 2, 2026
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਅੰਕ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।