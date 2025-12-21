ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ,347 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 156 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟੇ
ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 347 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 156 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ।
Published : December 21, 2025 at 9:19 PM IST
ਅੰਡਰ 19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਫਾਈਨਲ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 191 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਰਾਫੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 172 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
'ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ'
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ 113 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 172 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 83 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
'ਆਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ'
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ 347 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 156 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਵੇਂਦਰਨ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ 191 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਆਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਰਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।