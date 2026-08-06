WI vs PAK: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੀਰੀਜ਼ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
Published : August 6, 2026 at 1:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਪਤਾਨ ਬਦਲੇ ਹਨ - ਬਾਬਰ ਖੁਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜੀ ਟੀਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Culminated the home series with shared honours 🏆 🤝 #WIvPAK | #MenInMaroon | #WIOutside pic.twitter.com/LfeCEzM24y— Windies Cricket (@windiescricket) August 5, 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ 344 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ (73) ਅਤੇ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (70) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 387 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (88) ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ (55) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ 117 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਛੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਿੰਗਲ-ਅੰਕ ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ (ਨਾਬਾਦ 24) ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (ਨਾਬਾਦ 24) ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
A three-year drought broken for Pakistan and a boost on the #WTC27 standings as a result 📈https://t.co/gW4kJw6IvO— ICC (@ICC) August 6, 2026
ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪੀ
ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3-0, 2-0 ਅਤੇ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।